Colombie: Les enfants rescapés de la jungle «épuisés», mais «heureux»

Les quatre enfants indigènes, sauvés après avoir erré 40 jours dans la jungle colombienne à la suite du crash de leur avion et hospitalisés depuis vendredi soir à Bogota, sont «épuisés», mais «heureux» et bien portants, a déclaré samedi leur grand-père.

«Ils sont heureux de voir la famille (…) ils ont tous leurs sens», s’est réjoui leur grand-père, poncho traditionnel indigène autour du cou. «Ce sont des enfants de la brousse» et ils savent comment survivre dans la jungle, s’est réjoui Fidencio Valencia, alors que les premières images diffusées par l’armée les ont montrés frêles, amaigris et sans chaussures.

Anniversaires dans la jungle

Le ministre accompagnait le président Gustavo Petro, qui est venu en famille rendre visite aux quatre enfants. «Ils étaient déshydratés, et ne peuvent toujours pas ingérer des aliments. Mais en général, leur état est acceptable. Ils sont hors de danger», s’est félicité Ivan Velasquez. Deux des enfants ont fêté leur anniversaire dans la jungle, a-t-il souligné: la benjamine Cristin a eu un an, et Tien Noriel cinq ans.