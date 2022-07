Au Luxembourg: «Les enfants savent quand il y a un secret dans la famille»

«Vers 6-7 ans, ils se demanderont ''d'où je viens?''»

Les accouchements sous X varient entre 1 et 7 par an, tout comme les adoptions nationales. Les adoptions internationales, elles s'élèvent à environ 15 par an. Entre 2014 et 2016, 74 grossesses étaient issues d'un don de sperme et 76 d'ovocyte. À ces données parcellaires s'ajoutent les cas qui ne sont pas visés par le projet de loi, et c'est là une des critiques de la CCDH. «Les enfants nés sous GPA (gestation pour autrui) à l'étranger ne sont par exemple, pas repris dans le texte. Or eux aussi peuvent vouloir savoir d'où ils viennent», souligne Max Mousel.