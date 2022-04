Coordinatrice du service Éducation sexuelle et affective (ESA) au planning familial, Sandra Michely évoque le travail de son équipe, qui représente plus de 20% de l’activité.

Éducation sexuelle et affective : «Les enfants sont confrontés plus tôt à la sexualité»

Sandra Michely coordonne une équipe de six personnes.

«L'essentiel»: En quoi consiste le travail de l’équipe ESA du planning familial?

Sandra Michely : Nous sommes une équipe de six personnes, dont quatre à temps plein, qui interviennent en priorité dans les écoles fondamentales et dans les lycées, à la demande des directions ou des enseignants, et dans les maisons relais et les foyers. Nous recevons également lors d’entretiens individuels gratuits, des jeunes, des couples et des parents.

Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les parents en termes d’éducation sexuelle?

“Qu’est-ce que je peux dire?” et “À quel âge?”. Voici les principales questions qu’ils se posent. Pour les aider, nous avons développé le guide en ligne “Wat äntweren”, qui contient une multitude d’informations pour aller plus en profondeur et répondre au mieux aux questions des jeunes.

Que vous disent les parents que vous rencontrez ?

Des parents nous contactent, car ils ne se sentent pas à l’aise et préfèrent qu’une personne extérieure, un professionnel du secteur, fasse l’éducation à la sexualité de leurs enfants. C’est également dans ce cas que nous intervenons dans le cadre d’entretiens individuels.

Pensez-vous qu’il est plus facile de parler de sexualité de nos jours?

Les enfants sont confrontés à la sexualité plus tôt qu’avant, via différents médias. Il est donc important d’en parler de manière préventive. Les thèmes abordés ont également évolué. Il y a plus d’intérêt pour les questions de l’identité, de l’orientation sexuelle et du consentement.

Les critères socioculturels influencent-ils le rapport à la sexualité dans les familles?