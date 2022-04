Santé : Les enfants, victimes méconnues de l'apnée du sommeil

On l'évoque surtout pour l'adulte mais l'apnée du sommeil est loin d'être rare chez l'enfant et néfaste à son développement, mettent en garde des spécialistes.

On l'évoque surtout pour l'adulte mais l'apnée du sommeil est loin d'être rare chez l'enfant et néfaste à son développement, mettent en garde des spécialistes en appelant à un dépistage précoce de cette pathologie. Sa prévalence pédiatrique ressort entre 2 et 5% dans la plupart des études, parfois davantage, soulignait la pneumo-allergologue Madiha Ellaffi lors d'un webinaire organisé à l'occasion de la 22e Journée nationale du sommeil, le 18 mars.