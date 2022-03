PICelectroNIC : Les enfants vont pouvoir s’initier à la musique

LUXEMBOURG - Pour la première fois, le PICelectroNIC se déroule sur deux après-midi, samedi et dimanche, au CarréRotondes.

De la gelée qui produit du son quand on la touche, des appareils électroménagers transformés en instruments de musique futuristes, une sieste rythmée par de la musique douce... Samedi et dimanche après-midi, la musique, sous toutes ses formes, sera à l’honneur au CarréRotondes, rue de l’Aciérie, à Luxembourg.

La cinquième édition du PICelectroNIC, organisée par Traffo et l’Exit07, permettra aux enfants et aux jeunes, ainsi qu’à leurs parents, de s’initier à la musique, grâce à toute une série d’ateliers musicaux et autres. En tout, une vingtaine d’ateliers différents sont organisés, dans tous les locaux de l’Exit07, mais aussi sur le parvis et dans la maison de l’architecture, qui se trouve dans la même cour.