Les Enfoirés: après sept ans d’absence, un ancien fera son retour en 2024

«On se voit là-bas!» C’est par ces mots et en reprenant la publication du compte officiel des Enfoirés annonçant l’ouverture de la billetterie que M. Pokora a fait savoir mardi 3 octobre 2023 en story Instagram qu’il participerait au prochain spectacle de la troupe fondée par Coluche. Pour rappel, le Français de 38 ans avait participé au rassemblement chaque année de 2012 à 2017.

En plus de sa story, le chanteur a aussi laissé un commentaire directement sur la publication des Enfoirés. Il s’agit de deux émojis: le vu vert et le bonhomme levant la main. Les réactions ont été variées. «Quel plaisir de te revoir dans cette troupe», a écrit un internaute. «Pardon de ne plus être ta fan, mais j’ai quand même tellement hâte de te revoir! Love Matt», a commenté une autre. Tandis que quelqu’un n’a pas hésité à demander au chanteur de lui «réserver cinq places».