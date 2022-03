Partygate : Les enquêteurs vont interroger 50 personnes

La police londonienne va interroger plus de 50 personnes sur les rassemblements à Downing Street. Elles devront répondre dans les sept jours.

«Les policiers enverront des questionnaires formels à plus de 50 personnes», principalement par courriel, a-t-elle ajouté, soulignant que ces documents avaient un «statut légal» et devaient être complétés «sincèrement» dans les sept jours. Les spéculations vont bon train dans les médias pour savoir si Boris Johnson figure parmi les personnes interrogées qui auraient été présentes à l’un des douze événements, répartis sur huit dates en 2020 et 2021, qui sont visés par l’enquête de police.