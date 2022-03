Luxembourg : Les entreprises craignent une double indexation

LUXEMBOURG - Le Statec a confirmé qu'une indexation des salaires tombera avant l'été et peut-être une autre en fin d'année. Un défi pour beaucoup d'entreprises.

Pour Socom, qui réunit 700 salariés, «deux tranches d'index, c'est 1,8 million d'euros de dépenses en plus, sans savoir quelle part peut être refacturée à tel ou tel client. Donc difficile de chiffrer le montant des dépenses irrécupérables. C'est quand même plus de la moitié du bénéfice de la société pour l'année 2021», indique Marc Thein, qui rappelle que Socom avait déjà choisi d'accorder une prime unique de 150 euros à ses salariés pour l'énergie chère. «Un accord dont on est très fiers. C'est vraiment très dur pour les gens. On le sait. On voulait aider. Mais on nous annonce une deuxième tranche d'index et ça peut faire mal sur une année».

Christian Reuter ne s'attend pas non plus à une «avalanche de faillites à cause de deux tranches indiciaires. Mais on sait que cela vient des coûts de l'énergie et qu'ils vont continuer à augmenter dans les années qui viennent. Si on se projette sur cinq ans, on ne peut pas avoir deux tranches indiciaires par année, à cause d'une hausse du coût de l'énergie. Cela, les entreprises ne pourront pas le gérer», ajoute-t-il.