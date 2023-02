Emploi au Luxembourg : Les entreprises en font-elles assez pour l’égalité femmes-hommes?

LUXEMBOURG - Le gouvernement veut promouvoir l’égalité des genres dans le milieu professionnel et vise les petites et moyennes entreprises.

S’il peut se targuer d’être premier de la classe en termes d’égalité salariale hommes-femmes au sein de l’Union européenne, le Grand-Duché veut encore accentuer ses efforts en faveur de l’égalité des genres, dans le milieu professionnel. Et pour ce faire, il vise particulièrement les petites et moyennes entreprises, un pilier déterminant selon lui, qui emploient près de 210 000 personnes au Luxembourg.

Alors la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, et le ministre du Travail, Georges Engel, ont conjointement présenté ce mercredi une brochure pratique à destination des entreprises. Intitulée «L’égalité entre les genres, un enjeu stratégique pour votre entreprise», elle vise à stimuler l’implication des salariés et des employeurs en faveur de l’égalité au travail, au quotidien. «Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, nous devons poursuivre nos efforts en matière d'égalité, surtout dans le domaine professionnel», affirme Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire.

Le document contient une vingtaine de pages qui balayent des arguments de mauvaise foi des employeurs, rappellent les bonnes pratiques, évaluent les habitudes des entreprises et les incitent surtout à prendre part au programme «Actions Positives». Cette structure ministérielle propose d’accompagner les entreprises pendant un an dans leur volonté de développer les bonnes pratiques sur le lieu de travail et leur permet d’obtenir un label.

«À qualifications égales, les femmes et les hommes occupent-ils des postes équivalents?»

Mais l’égalité entre les hommes et les femmes ne se résume pas à la fiche de salaire. L’accès des femmes aux postes à responsabilité et dans les processus de décision est aussi un enjeu important. «C’est une chose à laquelle je tiens et j’espère que cette thématique sera abordée dans les programmes électoraux. C’est une plus-value pour l’entreprise et pour les salariés. Cela contribue au bien-être au travail, à l’équilibre entre vie privée et vie familiale et à la rétention de talent», précise la ministre de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Taina Bofferding.

En clôturant la brochure par un questionnaire, le ministère permet aux entreprises de s'auto-évaluer. «À qualification et expérience égales, les femmes et les hommes occupent-ils des postes équivalents dans votre entreprise?», «À postes et tâches équivalentes, les hommes et les femmes perçoivent-ils le même salaire?», «Veillez-vous à embaucher des personnes du sexe sous-représenté?» sont des exemples de questions posées aux employeurs. Une manière de se situer et parfois de remettre en question certaines pratiques.

Différences de salaire: le Luxembourg premier de la classe Selon le STATEC, qui s'appuie sur l'indicateur européen «Gender Pay Gap» (GPG), l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes était de 0% au Luxembourg en 2021, faisant du Grand-Duché le premier pays en Europe en la matière. En 2007, il était de 10,2%. Un chiffre à nuancer. Dans certaines branches telles que la finance, l'immobilier ou le commerce, il dépasse les 20%, en faveur des hommes.

