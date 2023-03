Recrutement au Luxembourg: Les entreprises innovent face à la «guerre des talents»

«Lorsque l'on passe un entretien dans une voiture de luxe, avec les sièges massants, le feeling entre le recruteur et le candidat est tout de suite différent», sourit Sam Baumann, expert produit au sein de Merbag SA. L'entreprise de vente de voitures Mercedes fait partie ce vendredi des 200 exposants au salon de recrutement Moovijob Day, qui a lieu ce vendredi à Luxexpo The Box. La société (600 salariés), qui compte 20 postes à pourvoir, a installé une Mercedes EQE, juste à côté de son stand. «Nous avons mis en place cette initiative pour nous différencier des autres entreprises du secteur, poursuit Sam Baumann. Les visiteurs sont impressionnés et surpris. Nous avons déjà pu organiser six entretiens dans la voiture».