En 2021 : Les entreprises mondiales n'ont jamais versé autant de dividendes

Les entreprises ont payé 1 470 milliards de dollars en dividendes en 2021, un record dopé par le rebond de l'économie mondiale et les bénéfices exceptionnels des entreprises minières.

Les dividendes ont augmenté de 16,7% par rapport à 2020, et de 3,2% par rapport au précédent record, datant de 2019, montre l'indice Janus Henderson Global Dividend, qui comptabilise les 1 200 plus grosses capitalisations boursières. Mais cette somme pourrait être battue dès 2022, selon les projections.

BHP devant Microsoft

Symbole de ce rebond, c'est l'entreprise minière anglo-australienne BHP qui a versé le plus de dividendes, selon le classement. Elle détrône Microsoft, qui passe au 2e rang en 2021. Trois autres entreprises minières occupent le top 10 du classement: Rio Tinto (3e, cotée à Londres comme BHP), le Brésilien Vale (8e) et l'Australien Fortsecue Metal (10e). Avec les minières, le Royaume-Uni a été une des régions du monde où la croissance des dividendes a été la plus forte. Mais les Etats-Unis concentrent encore 44% des dividendes au niveau mondial.