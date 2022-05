Au Luxembourg: Les entreprises ont déserté l'ING Night Marathon

La peur des contaminations et le télétravail expliquent le retrait des entreprises en 2022.

Impact sur la trésorerie

L'amélioration de la situation sanitaire, ces derniers mois, n'a pas eu d'impact sur ces désengagements, un marathon se préparant longtemps en amont. Le recours généralisé au télétravail a aussi limité l'effet d'entraînement entre collègues, qui n'ont longtemps plus pu aller courir sur leurs temps de pause.

La baisse du nombre de partants a forcément un impact sur la trésorerie de la course, après deux annulations successives. «C'est très dur, ne cache pas Erich François. On perd beaucoup d'argent à cause de ça, mais je suis sûr que ça ira mieux l'an prochain». Avec l'amélioration de la situation sanitaire, les organisateurs sont confiants sur un retour à la normale dès 2023. «Pour les entreprises, la santé des salariés est importante, estime François. Depuis deux ans, beaucoup de gens ont pris du poids». Pour ceux qui ont tenté leur chance cette année, rendez-vous samedi soir, au Kirchberg. Tom Vergez