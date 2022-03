Emploi au Luxembourg – Les entretiens physiques sont plus efficaces que les virtuels

Pour 82% des demandeurs d'emploi, un entretien physique avec un recruteur est plus efficace qu'une rencontre virtuelle. C'est ce qui ressort de l'enquête de Moovijob. «On arrive mieux à déchiffrer ce que l'autre ressent et à s'adapter. Le présentiel permet des échanges plus naturels qui ne sont pas interrompus par des problèmes de connexion», détaille Florane Giolat, chargée de communication.