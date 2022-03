Cyberattaque – Les éoliennes du Luxembourg, victimes collatérales d'une attaque russe?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les cyberattaques se multiplient et les conséquences dépassent le cadre du champs de bataille ukrainien, impactant de nombreux secteurs à des milliers de kilomètres. Dernier exemple le plus frappant, les scientifiques sont convaincus que la mise hors service du satellite KA-SAT, le premier jour de l'invasion, est imputable à la Russie. À l'origine de cette cyberattaque, un moyen d'action largement privilégié par le régime russe, la volonté de couper Internet en Ukraine.

Sauf que ce satellite pilote également 5 800 éoliennes du fabricant allemand Enercon, dont 25 du parc éolien du fournisseur d'énergies renouvelables Soler, au Luxembourg. Depuis, les éoliennes fonctionnent, mais l'exploitant luxembourgeois n'a plus accès au système. «Les éoliennes tournent automatiquement et sont munies d'un mécanisme de correction automatique. Cette attaque n'a donc pas d'impact sur la production», rassure Paul Zeimet, administrateur délégué de la société qui appartient à parts égales à SEO (Société électrique de l'Our) et Enovos Luxembourg.