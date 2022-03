Les époux Fourniret rejouaient les scènes de crime dans l'intimité

Monique Olivier a reconnu mercredi, devant la cour d'assises des Ardennes, avoir simulé le rôle d'une victime implorant son mari lors de leurs ébats sexuels.

"Il voulait que je fasse comme si j'étais une jeune fille qui l'abordait", a-t-elle répondu à Me Gérard Chemla, l'avocat de la famille de Mananya Thumpong, une adolescente de 13 ans que Fourniret a reconnu mercredi avoir enlevée et tuée, mais qu'il nie avoir violée. "Il fallait que je lui demande s'il voulait bien faire l'amour avec moi", a-t-elle poursuivi. "Il me demandait que je lui dise «Monsieur, s'il vous plaît...» et puis lui dire «Merci, Monsieur»", a-t-elle ajouté.