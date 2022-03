Les Espagnols dans la rue contre l’IVG

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants anti-avortement ont défilé dimanche à Madrid pour protester contre un projet du gouvernement socialiste espagnol de libéraliser l’interruption volontaire de grossesse.

La manifestation a démarré midi devant le siège du ministère de l'Égalité, à l'origine du projet de réforme de l'avortement, dans la rue Alcala, en plein centre de la capitale et devait aboutir sur la Plaza de Neptuno, près du musée du Prado.

Des personnes âgées, des familles avec enfants et poussettes, marchaient dans le calme, beaucoup coiffées de casquettes de couleur rouge «symbole de force et de célébration de la vie», distribuées par les organisateurs, Médecins pour la vie, Provida Madrid et HazteOir («Fais toi entendre»).