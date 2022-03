Affaire Snowden : Les espions surveillent aussi «World of Warcraft»

Les États-Unis et la Grande-Bretagne espionnent les gigantesques plateformes de jeux en ligne avec la crainte que des extrémistes les utilisent pour planifier des attentats.

Des espions créent des personnages dans ces jeux très populaires. Ils peuvent ainsi recruter des informateurs, selon le New York Times qui s'appuie sur des documents transmis par Edward Snowden, l'ancien consultant de l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA), réfugié à Moscou. «Les documents montrent que des agents du renseignement, craignant que des réseaux terroristes ou criminels n'utilisent ces jeux pour communiquer secrètement, transférer de l'argent ou planifier des attentats, ont pris position dans ces mondes peuplés d'avatars numériques qui incluent des elfes, des gnomes ou des top-modèles», note le New York Times.

«Les jeux et les mondes virtuels ouvrent de nombreuses possibilités», explique la NSA dans ces documents datés d'il y a cinq ans. «Nous savons que les terroristes utilisent les nombreuses possibilités d'Internet, comme les courriels, les chats, les proxies ou les forums, pour des opérations futures. Il est très probable qu'ils utilisent les moyens de communication offerts par les jeux et ces environnements virtuels», poursuit le rapport cité par le quotidien américain, par le quotidien britannique The Guardian et le site américain d'informations en ligne ProPublica.

Microsoft et Blizzard Entertainment nient être au courant

«Les espions ont créé des personnages pour fouiner et essayer de recruter des informateurs, tout en collectant des données et le contenu de communications entre joueurs», ajoute le rapport. «Les militants se servent souvent de subterfuges dignes de jeux vidéo - fausses identités, voix, messageries instantanées - pour conclure des transactions financières, et les espions américains et britanniques craignent qu'ils n'opèrent dans ces jeux», reprend le quotidien. Il cite notamment «America's Army», un jeu de tirs conçu par l'armée américaine et téléchargeable gratuitement sur son site Internet. «Ce jeu est si bon pour identifier des futures recrues qu'il est utilisé comme exercice d'entraînement», avance le rapport. Le Hezbollah aurait créé le même type de jeu pour recruter et entraîner de futurs candidats aux attentats suicide.

«Non contents d'espionner les courriers électroniques, de mettre sur écoute les téléphones, d'affaiblir les standards d'encryptage, d'utiliser des techniques élaborées pour installer des logiciels espions sur les ordinateurs, ils ont besoin d'étendre leur champ d'action à «Middle Earth» et à la Xbox Live», a déclaré sur son blog, Graham Cluley, un spécialiste de la sécurité informatique. Microsoft et Blizzard Entertainment (NDLR: concepteur de World of Warcraft) ont expliqué dans deux communiqués séparés ignorer que leurs mondes virtuels faisaient l'objet de surveillance.

(L'essentiel Online/AFP)