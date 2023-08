Les Etats d’Afrique de l’Ouest prêts pour une intervention au Niger

«Tous les éléments d’une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force», a déclaré le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel-Fatau Musah.

«Les chefs d’état-major de la défense et leur équipe ont travaillé 24 heures sur 24, depuis mercredi, pour élaborer un concept d’opération en vue d’une éventuelle intervention militaire dans la République du Niger, afin de rétablir l’ordre constitutionnel et d’assurer la libération du président détenu», a-t-il ajouté. Cependant «la Cedeao ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper. C’est une décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d’État du bloc.»