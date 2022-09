Droits de l’homme: Les Etats-Unis demandent un débat sur la Chine à l’ONU

Droits de l’homme : Les États-Unis demandent un débat sur la Chine à l’ONU

Pékin est accusé de crimes contre l’humanité dans la région du Xinjiang, où plus d’un million de Ouïghours et d’autres membres de minorités musulmanes seraient enfermés.

Ouïghours enfermés

Depuis plusieurs années, la Chine est accusée – preuves matérielles et documents à l’appui – par des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l’Homme d’avoir enfermé au Xinjiang plus d’un million de Ouïghours et d’autres membres de minorités musulmanes, y compris des Kazakhs, dans des camps. Pékin rejette ces accusations, affirmant combattre le terrorisme et assurer le développement de la région.

Pressions en coulisse

Dans son rapport, le Haut-Commissariat ne parle pas de génocide mais évoque de possibles «crimes contre l’humanité» et des «preuves crédibles» de tortures et de violences sexuelles et appelle la communauté internationale à agir. Pékin a rejeté avec véhémence ces accusations et a critiqué le rapport, accusant l’ONU de devenir «le sbire et le complice des États-Unis et de l’Occident».