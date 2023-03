En Arizona: «Les Etats-Unis essaient d'aller sur Mars... Et ils n'ont pas d'eau ici»

Avec leur jardin peuplé d'immenses cactus et leur vue imprenable sur les cimes rocailleuses du désert de Sonora, Wendy et Vance Walker pensaient s'être installés dans un petit bout de paradis, à Rio Verde Foothills, en Arizona... Jusqu'à ce que l'eau leur soit soudainement coupée.

Depuis que la ville voisine de Scottsdale, responsable de leur approvisionnement, a décidé de fermer son robinet il y a bientôt trois mois, à cause de la sécheresse ravageant l'Ouest américain, le quotidien de ce couple de quinquagénaires a radicalement changé. Assiettes en carton et couverts en plastique pour les repas, douches éclair tous les quatre jours seulement, collecte de l'eau de pluie dans des tonneaux pour pouvoir tirer la chasse: tous les moyens sont bons pour minimiser leur consommation.

Déclin du fleuve

Dans ce patelin où villas et ranchs n'ont jamais eu l'eau courante, environ 500 foyers comptaient sur la ville toute proche de Scottsdale pour vendre le précieux liquide à des entreprises chargées de livrer les résidents en camion-citerne. Mais Scottsdale doit composer avec le déclin inexorable du fleuve Colorado, dont elle tire 70% de son eau du robinet. Plus de deux décennies de sécheresse, alimentée par le réchauffement climatique, ont gravement amoindri cette rivière abreuvant 40 millions de personnes dans l'Ouest américain. Au point que les sept États qui en dépendent se querellent actuellement pour savoir comment couper jusqu'à un quart de leur consommation.

Protection de l'eau

Cette mesure a complètement bouleversé le travail de John Hornewer. Pour remplir son camion-citerne de 22 000 litres, il doit désormais conduire des heures durant, afin de s'approvisionner ailleurs dans de multiples stations. «Nous sommes le premier domino à tomber et à vraiment ressentir les effets de la sécheresse», estime ce livreur d'eau, obligé de rationner certains clients. «Plus l'eau devient rare et précieuse, plus les villes et les autorités vont vouloir protéger la leur».