Diplomatie: Les Etats-Unis «ne permettront pas» à la Chine d’isoler Taïwan

Diplomatie : Les États-Unis «ne permettront pas» à la Chine d’isoler Taïwan

«Instaurer la paix»

Depuis 1979, Washington ne reconnaît qu’un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, tout en continuant à apporter un soutien aux autorités taïwanaises, via notamment d’importantes ventes d’armes. Cette visite, a-t-elle dit, «concernait le Taiwan Relations Act», loi votée par le Congrès américain en 1979 et qui caractérise les relations entre les États-Unis et Taïwan, mais aussi «la politique États-Unis/Chine, tous les textes de loi et accords qui ont établi ce que sont nos relations».