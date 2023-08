Crises du plafond de la dette: Les États-Unis perdent leur précieux AAA

S&P avait été la première à priver les États-Unis du «triple A» en 2011, et n’a depuis pas relevé la note, restée à AA+. Seule l’agence Moody’s attribue toujours, à ce stade, la meilleure note de crédit à la dette de la première économie du monde.

Fitch a justifié sa décision mardi en premier lieu par les conséquences des «impasses répétées sur le plafond de la dette», soulignant que ces «affrontements politiques et les résolutions de dernière minute ont érodé la confiance dans la gestion budgétaire».

À intervalles réguliers, le plafond de la dette nécessite d’être relevé par le Congrès pour que le pays échappe au défaut de paiement. Cette procédure est devenue l’objet d’une intense bataille politique à répétition. Ainsi, début juin, l’administration du président démocrate Joe Biden et l’opposition républicaine avaient trouvé un accord in extremis. Pourtant, au-delà de cet accord, «il y a eu une détérioration constante des normes de gouvernance au cours des 20 dernières années, y compris en matière budgétaire et de dette», a déploré Fitch.