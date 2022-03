Armement : Les États-Unis poursuivent la destruction de leurs armes chimiques

Les deux derniers stocks déclarés dans le monde se trouvent outre-Atlantique. Le gouvernement américain s’est engagé à s’en débarrasser, suivant un accord international.

Au 28 février 2022, les États-Unis avaient achevé la destruction de 97,65% de leurs armes chimiques déclarées de catégorie 1. Toutes celles des catégories 2 et 3 déclarées par Washington ont été détruites, selon l’OIAC.

«Les États-Unis sont en train d’achever la destruction de leurs stocks d’armes chimiques restants, conformément à une décision de la conférence des États parties», a indiqué l’organisation. «Les inspecteurs de l’OIAC surveillent et vérifient la progression de la destruction 24 h/24 et 7j/7», a-t-elle ajouté.

La Russie assure ne plus avoir d’arsenal chimique, mais…

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a prévenu qu’une attaque à l’arme chimique de Moscou en Ukraine, envahie par l’armée russe, était une menace crédible. La Russie est membre de l’OIAC et a déclaré ne plus posséder d’arsenal chimique militaire, mais le pays fait face à des pressions pour plus de transparence sur l’utilisation présumée d’armes toxiques.