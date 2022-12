Covid-19: Les Etats-Unis prêts à fournir des vaccins anti-Covid à la Chine

Covid-19 : Les États-Unis prêts à fournir des vaccins anti-Covid à la Chine

Depuis 2020, la Chine imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d’une politique dite «zéro Covid» qui a permis de protéger les personnes les plus à risque, généralement peu vaccinées. Le pouvoir a mis fin inopinément à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d’exaspération grandissante de la population et d’impact considérable sur l’économie. Le nombre de cas explose depuis. L’ampleur de l’épidémie est «impossible» à déterminer, de l’aveu même des autorités, les tests de dépistage n’étant désormais plus obligatoires et les données parcellaires.