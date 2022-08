Crise diplomatique: Les Etats-Unis vont faire de nouveaux passages dans le détroit de Taïwan

Crise diplomatique : Les États-Unis vont faire de nouveaux passages dans le détroit de Taïwan

Washington va renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, en réponse aux actions «provocatrices» de la Chine, a annoncé un haut responsable américain vendredi. Une «feuille de route ambitieuse» sur le commerce sera dévoilée «dans les prochains jours», a déclaré Kurt Campbell, coordinateur de la Maison-Blanche pour l’Asie-Pacifique.

Ce conseiller de Joe Biden a affirmé que la Chine avait utilisé la récente visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan pour tenter de bouleverser le statu quo concernant la situation de l’île. Cette visite était «cohérente» avec la politique de Washington, et Pékin a «surréagi», a-t-il jugé, utilisant ce prétexte pour «lancer une campagne de mise sous pression contre Taïwan afin de changer le statu quo, mettant en péril la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan». Les actions de la Chine «continuent d’être provocatrices, déstabilisantes et sans précédent», a affirmé Kurt Campbell.