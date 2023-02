Espace aérien US : Les Etats-Unis vont «s’occuper» du ballon chinois, dit Joe Biden

«Nous allons nous en occuper», a déclaré Joe Biden, à qui il était demandé de réagir sur l’affaire, qui a jeté un froid sur les relations entre Washington et Pékin, et provoqué le report d’une visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine. Le président américain venait d’atterrir à bord d’Air Force One à Syracuse, dans l’Etat de New York, où il doit passer quelques heures. Après ces quelques mots, il est ensuite immédiatement monté dans une voiture.