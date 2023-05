Les étoiles pourraient «disparaître» d'ici 20 ans

Pexels

Alors que se profilent l'été et ses ciels encre étoilés, pas sûr que vous puissiez distinguer l'intégralité des principales étoiles, couchés dans un transat. La faute à la pollution lumineuse et l'utilisation accrue des diodes électroluminescentes ou LED qui obscurciraient notre vision de la Voie lactée et nuirait à la santé des humains et des animaux, confient des astronomes.

Certains avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en 2016 affirmant que ladite Voie lactée n'était déjà plus visible par un tiers de l'humanité. Au rythme actuel, il serait impossible de distinguer les étoiles d'ici 20 ans.

«Le ciel nocturne fait partie de notre environnement et ce serait une privation majeure si la prochaine génération ne pouvait jamais le voir, tout comme ce serait le cas si elle ne voyait jamais un nid d'oiseau», a déclaré Martin Rees, astronome royal dans The Guardian. «Vous n'avez pas besoin d'être astronome pour vous en soucier. Je ne suis pas ornithologue mais s'il n'y avait plus d'oiseaux qui sifflotent dans mon jardin, je me sentirais appauvri».

Changer de couleurs

Selon Christopher Kyba, physicien du Centre allemand de géosciences, la pollution lumineuse provoque un éclaircissement du ciel de 10% tous les ans, une hausse qui menace d'effacer toutes les étoiles sauf les plus brillantes en une génération. «Contempler un ciel nocturne traversé par une Voie lactée scintillante est devenu une splendeur d'un autre âge», a-t-il indiqué à The Observer.

Alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour y remédier, notamment en contrôlant davantage les lumières extérieures, en gérant mieux leur intensité, en les dirigeant mieux vers le sol et en privilégiant les teintes chaudes (rouges et oranges) au détriment du bleu et du blanc. «Des mesures comme celles-là auraient un impact énorme».

Obésité et diabète

Un vrai enjeu selon les scientifiques puisqu'en plus de nous priver d'un ciel étoilé, la pollution lumineuse a un impact considérable sur notre santé. Les émissions des LED n'ont en effet aucune nuance de rouge or. «Lorsque la lumière rouge brille sur notre corps, elle stimule les mécanismes, y compris ceux qui décomposent les niveaux élevés de sucre dans le sang ou stimulent la production de mélatonine», explique le professeur Robert Fosbury, de l'Institut d'ophtalmologie de l'University College London (UCL) pour qui l'augmentation du taux d'obésité et des cas de diabète a à voir avec cette absence de lumière rouge.

Nos amis les animaux sont également complètement déphasés. Les tortues et les oiseaux migrateurs qui d'ordinaire sont guidés par la lumière de la Lune sont aujourd'hui complètement déboussolés. Tout comme les insectes - nourriture essentielle de bon nombre d'espèces – qui se jettent sur la lumière artificielle et qui y perdent souvent la vie. «Il va falloir un énorme effort pour changer la face de la planète et transformer les LED en un éclairage plus amical», conclut Robert Fosbury.