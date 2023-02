Élections: Les étrangers ne se bousculent pas pour voter

Les étrangers résidant au Luxembourg pourront voter aux élections communales du 11 juin prochain. Pourtant, ils ne se bousculent pas pour faire entendre leur voix. En effet, au 31 janvier, seuls 11,7% des étrangers électeurs potentiels ont fait la démarche, pourtant simple, de s'inscrire sur les listes électorales.

Le chiffre est encore plus faible pour les étrangers hors UE, qui sont à peine plus de 4% à s'être inscrits pour voter, contre un peu moins de 14% pour les ressortissants de l'Union européenne. Par État, seuls les Néerlandais sont plus de 20% à vouloir remplir leur devoir de citoyen. Ils devancent les Danois et les Allemands.

Les plus de 65 ans s'inscrivent, pas les 18-24 ans

Les communes de Reisdorf et Bech ont le plus mobilisé leurs résidents étrangers, avec plus de 30% d'entre eux inscrits. Dans la capitale, la campagne peine à démarrer, avec autour de 7% d'étrangers inscrits. Luxembourg-Ville compte 70% de résidents étrangers. Si les plus de 65 ans sont, de loin, les plus nombreux, les 18-24 ans ont un taux d'inscription sur les listes électorales dérisoire, moins de 1%.

Par ailleurs, plus la durée de résidence est longue, plus on a tendance à s'inscrire sur les listes. Les étrangers présents depuis 0 à 5 ans au Luxembourg sont moins de 2% à vouloir aller voter. Pourtant, grâce à une réforme de la loi électorale, eux aussi peuvent participer au scrutin. Les étrangers du Luxembourg ont jusqu'au 17 avril, 17h, pour s'inscrire sur les listes électorales. Il est possible de s'inscrire en ligne ou auprès de sa commune. Toutes les démarches sont expliquées sur le site Je peux voter.

