Au Luxembourg: Les étrangers «s’autorisent» à voter après dix ans sur place

En mars, 9 139 résidents non luxembourgeois se sont inscrits en vue des élections communales de juin. Une nette accélération: en un mois, presque deux fois plus de personnes l'ont fait qu'entre juillet 2022 et fin février dernier. À quinze jours de la date limite, le ministère de l'Intégration constate qu'il y a déjà plus d'inscrits que le total de 2017 (41 336 contre 34 638). Mais en considérant la fin du critère des cinq ans de résidence et la croissance de la population étrangère, le taux de 16,1% d'inscription reste faible.

Le Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) suit cela de près. «On constate un pic dans les 2 à 3 jours avant la date limite. Or, ce 17 avril tombera en fin de vacances, un lundi. Nous craignons que ce pic en soit affecté», note Nenad Dubajic, chargé d’études au CEFIS.

«Les étrangers ne connaissent pas tellement la politique au pays»

Pourquoi si peu d'étrangers votent-ils? «Il y a un manque d’intérêt pour la politique. Mais cela concerne aussi les Luxembourgeois. C’est global dans les pays occidentaux. Le deuxième facteur est plus local. Les étrangers ne connaissent pas tellement la politique au pays. Ils se demandent pour qui voter. Il y a un manque d’information», ajoute Nenad Dubajic. Les chiffres varient aussi selon l'âge (6 % des moins de 25 ans et plus de 25% après 50 ans) ou les origines (Syrie 2,7 %, Pays-Bas 27 %).

Et les nouveaux arrivants ne se sentent pas toujours «autorisés» à voter. La durée de séjour dans la commune joue. Avant dix ans, les chiffres sont inférieurs à la moyenne. Une limite à la fin du critère de résidence.