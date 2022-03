Dan Kersch : «Les études sur la hausse de la TVA se poursuivent»

LUXEMBOURG - Annoncée par Xavier Bettel pour l'automne 2014, la question du relèvement du taux de TVA était absente lors de la présentation du budget. De quoi susciter quelques interrogations.

Les spéculations naissent généralement du manque d'information. Et les informations sur la hausse de la TVA se font effectivement rares depuis début janvier, date de l'annonce par le Premier ministre de sa revalorisation. Lors de sa première interview de nouvel an, Xavier Bettel avait confirmé le passage de 15 à 17% «en septembre ou en octobre». Depuis, silence radio complet. Et ce, même lors de la présentation du budget 2014, où le ministre des Finances indiquait que «les calculs actuels» ne prenaient pas en compte la hausse de la TVA.