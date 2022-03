Afghanistan : Les étudiantes admises dans des Unis publiques

Diverses hautes écoles publiques ont rouvert en Afghanistan, mercredi. Pour la première fois depuis la prise de pouvoir par les talibans, des étudiantes étaient présentes.

Des universités publiques ont rouvert mercredi en Afghanistan pour la première fois depuis la prise du pouvoir en août par les talibans, et quelques étudiantes ont pu assister aux cours, qui seront non mixtes selon les autorités. Seules les universités privées avaient jusque-là été autorisées à rouvrir depuis septembre, pour femmes et hommes, mais avec des classes non mixtes.