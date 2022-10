Au Luxembourg : Les étudiants craignent un hiver financièrement difficile

HEIDELBERG – Face à la flambée des prix de l’énergie et à l’inflation, les étudiants luxembourgeois se demandent à quelle sauce ils seront mangés cet hiver.

Une inquiétude financière dont ils ont pu parler entre eux et avec les politiciens lors de la Réunion européenne des étudiants luxembourgeois (REEL).

La grand-messe de l’Association des cercles d’étudiants luxembourgeois (ACEL) réunissait 140 étudiants, de jeudi à dimanche, à Karlsruhe et Heidelberg, en Allemagne, et des invités comme Claude Meisch, ministre luxembourgeois de l’Enseignement supérieur, et son homologue au Travail, Georges Engel.