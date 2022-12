A l'étranger: Les étudiants luxembourgeois ne semblent pas trop souffrir de la crise

À l'étranger : Les étudiants luxembourgeois ne semblent pas trop souffrir de la crise

Ils sont venus de toute l'Europe pour s'affronter dans le traditionnel tournoi sportif de Noël, mais également pour se retrouver et faire un bilan, à mi-chemin de l'année scolaire. Si l'heure était à la décompression, certains étudiants ont accepté d'évoquer le contexte économique global.

«Bien sûr, ce sont des sujets qui nous intéressent, mais dire que ça change radicalement notre quotidien est faux», lance Laura, en deuxième année de Sciences agricoles à Bonn. «On voit le prix des courses et de l'essence augmenter, c'est vrai, mais on ne peut pas dire qu'on rencontre des difficultés. La bourse étudiante nous permet de surmonter la hausse des prix», explique Olivier, étudiant à Strasbourg.

Laura et Jenny étudient à Bonn, en Allemagne.

Jenny, qui étudie les langues en Allemagne et qui travaille pour financer ses études, admet ne pas ressentir les effets de la crise sur son quotidien d'étudiante. Mais la jeune fille originaire de Vianden craint pour certains de ses camarades, allemands notamment.

«Des gens de ma classe ont quelques difficultés, notamment avec la hausse des prix de l'énergie. Ils ont du mal à payer les factures de chauffage», témoigne-t-elle. Avant d'ajouter: «Je pense que nous, étudiants luxembourgeois, avons plus de chance que d'autres étudiants en Europe, qui doivent être plus touchés. Et je ne suis pas sûre que les choses s'arrangent dans l'immédiat», conclut-elle.