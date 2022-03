La tête des festivals hexagonaux : Les Eurockéennes défient toute concurrence

Si le Glastonbury est le roi des festivals, celui des Eurockéennes pourrait en être la reine du 2 au 4 juillet.

Nées en 1989, les Eurockéennes comptent parmi les festivals les plus courus de France, en partie grâce à leur magnifique site naturel, la presqu’île du lac de Malsaucy, à Belfort.

En 2010, on comptera parmi les moments forts, les prestations de Jay-Z, des Hives, de Massive Attack, Missy Elliott et surtout des Specials. Le festival sera aussi l’occasion pour Hindi Zhara de présenter le groupe égyptien El Tanbura, avec qui elle revisite les chansons de son album, «Handmade». Ce sera la première fois sur la scène d’un festival pour Charlotte Gainsbourg qui viendra présenter «IRM». En tout, ce sont plus de 80 artistes qui se partagent la scène trois jours durant.