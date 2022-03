Grippe A H1N1 : Les eurodéputés veulent enquêter sur la campagne de vaccination

Plusieurs députés européens ont demandé mardi que le Parlement se dote d'une commission d'enquête sur la gestion de la grippe H1N1 ainsi que sur l'argent "gaspillé" dans la campagne de vaccination.

Les eurodéputés ont dénoncé les millions de doses de vaccins commandées et non utilisées dans plusieurs pays.

Les eurodéputés à l'origine de l'appel sont originaires de plusieurs pays et issus de tous les groupes politiques. Ils dénoncent les "moyens disproportionnés" mis en œuvre pour faire face à la pandémie, qui au final s'est avérée beaucoup moins grave que redouté initialement. Si cette commission était créée, elle devrait notamment s'intéresser au rôle des autorités sanitaires de l'UE (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et Agence européenne des médicaments).