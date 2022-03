Les européennes, une chance à saisir

LUXEMBOURG - Citoyens européens du Grand-Duché, vous êtes appelés aux urnes.

À 12h30, au 7, rue du Marché-aux-Herbes, le débat «Le midi de l'Europe» aura pour thème «Élections européennes du 7 juin. Pourquoi ça me regarde?».

Parce que «le Parlement européen est la plus grande instance élue au suffrage universel du monde occidental», explique Victor Weitzel, responsable du site et intervenant du débat. Qu'il peut faire preuve d'une «autre sensibilité en matière sociale que le Conseil qui représente les gouvernements» avec des conséquences effectives sur des sujets touchant de près à la vie des citoyens. Et qu'il est «en train de gagner en pouvoir».