Les excréments de crevettes sont-ils dangereux pour la santé?

La «veine» noire à l’intérieur d’une crevette est en réalité son système digestif. Ce dernier peut parfaitement être consommé, à condition que la crevette soit bien cuite et que l’on ne soit pas de nature sensible.

Une texture granuleuse

Pour répondre à ces questions, il convient de se pencher sur le régime alimentaire des petits crustacés. «Les crevettes se nourrissent de petites créatures marines évoluant dans les fonds boueux de la mer, tels que des planctons, des vers, des animaux microscopiques et différents types de résidus organiques, comme le sable», explique Dave Love, chercheur en biologie marine à l’institut John Hopkins, au magazine Self.

«Cette ligne noire est une combinaison de toutes ces choses à différents stades de la digestion», ajoute le scientifique. Pour autant, consommer ces excréments de crevettes n’est pas forcément dangereux pour la santé. Or, si on ne déveine pas les crevettes, on risque de se retrouver avec une texture granuleuse et désagréable dans la bouche.