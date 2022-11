Evénement à Luxembourg: «Les expatriés découvrent les vins du Grand-Duché»

20 euros d'entrée et la distribution d'un verre. Le tout sous un chapiteau très accueillant sur le haut du Glacis à Luxembourg-Ville. Toutes les conditions étaient donc réunies pour passer un bon moment et à l'abri des averses dans la capitale. «Avec ce verre de dégustation, ils peuvent aller à la rencontre des vignerons», nous a-t-on expliqué sur place, dimanche en milieu d'après-midi. «Une dégustation idéale pour préparer les commandes avant les fêtes de fin d'année».

«Le vin parle pour nous»

Au terme des trois jours d'événement, «presque 2 000 entrées ont été enregistrées le samedi, lors de la journée la plus forte». «C'est un vrai plaisir de montrer ses produits et d'avoir un retour des clients. Le contact direct, après deux années compliquées, ça change et c'est très positif».

«On rencontre beaucoup de visiteurs expatriés», souligne Pit Pundel, vigneron indépendant de Wormeldange. «Beaucoup de jeunes et de nouveaux clients viennent ici pour goûter nos vins et nos crémants. Certains ne savaient même pas qu'il y avait du vin au Luxembourg. Avec chaque client, on parle quelques minutes, mais c'est le vin qui parle pour nous. On espère que la prochaine fois, lorsqu'ils iront au restaurant, ils choisiront un vin luxembourgeois».