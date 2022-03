Elections européennes : Les experts ne cachent pas leur inquiétude

Après un scrutin qui a vu la poussée des populismes, les spécialistes se montrent pessimistes sur l'avenir de l'Union européenne.

Pour une source diplomatique européenne, le résultat des élections de dimanche illustre une crise beaucoup plus grave que la crise économique et financière précédente. Sentiment de défiance, perte de crédibilité: cette fois-ci, «nous avons perdu le sentiment de l'utilité de l'Europe», note cette source.

Europe «en ruine»

Les grands partis proeuropéens, chrétiens-démocrates et socialistes en tête, restent largement majoritaires au Parlement, mais ils ont tous perdu des plumes face à la poussée historique des mouvements europhobes, qu'ils soient issus de la gauche, comme en Grèce et en Italie, ou de la droite et de l'extrême-droite, comme au Royaume-Uni, en France ou au Danemark. Ces partis pourraient obtenir au total un cinquième des sièges au Parlement européen.

«Les populismes progressent dans tous les pays de l'UE»

Réorienter l'Europe?

Pour Jean-Dominique Giuliani, «le défi eurosceptique est lancé à la fois aux États membres et aux institutions européennes. Les premiers exigent un langage de vérité des gouvernements concernant les réformes nécessaires qui soient assumées, même au prix de la perte du pouvoir. Les secondes ont besoin d'une feuille de route qui fixe des priorités, avec un calendrier, par exemple de rapprochement fiscal et pourquoi pas social.»

Mais si le premier ministre socialiste français, Manuel Valls, juge possible de «réorienter» l'Europe «pour soutenir davantage la croissance et l'emploi, ce qu'elle ne fait pas depuis des années», l'ancien président de droite Nicolas Sarkozy s'est récemment prononcé en faveur d'un retrait d'une série de compétences à l'UE.

Pouvoir technocratique

«Si l'Europe arrive à répondre aux attentes des électeurs et si l'économie s'améliore, peut-être que les frustrations diminueront. Mais il y a une volonté de réaffirmer la souveraineté nationale à laquelle il ne sera pas facile de répondre», note Giovanni Orsina, professeur de sciences politiques à Rome.«On voit dans ce vote que certains disent: On doit penser plus à nous en tant qu'Etat national. On doit rester un peu à la maison en matière de politique et ne pas tout transférer à Bruxelles», renchérit Klaus-Dieter Sohn, expert du centre pour la politique européenne.