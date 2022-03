Sextape : Les Experts: pornographie

La fille de Laurence Fishburne, un acteur des Experts, se lance dans une carrière d'actrice X à seulement 18 ans.

Les deux acteurs ne se parlent plus. La première fois que Montana a appelé son père après avoir révélé sa nouvelle profession, celui-ci lui aurait affirmé qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa vie. «Je ne te parlerai plus jusqu'à ce que tu changes de vie», aurait dit le paternel à sa fille. L'acteur de Apocalypse Now aurait ajouté regretter de voir son nom ainsi utilisé: «Tu m'as mis dans l'embarras... Tu as utilisé ton nom de famille. Personne n'utilise son vrai nom dans un porno!»