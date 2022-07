Covid-19 au Luxembourg: Les experts prônent le vaccin pour les seuls seniors

«Il faut viser la protection des 30 000 personnes de plus de 50 ans qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Cela représente beaucoup de monde, qui peuvent se retrouver dans nos services de soins intensifs», explique Claude Muller, virologue au Luxembourg Institute of Health (LIH). Les cinq experts ont maintenu mardi, leur recommandation en faveur d'une obligation vaccinale des plus de 50 ans. En plus des 30 000 individus n'ayant reçu aucune piqûre (13,5% de la population concernée), environ 20 000 n'ont reçu que deux doses. Les médecins généralistes sont invités à convaincre leurs patients de se faire vacciner ou à bénéficier d'un rappel.