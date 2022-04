Santé – Les facettes dentaires, un phénomène de mode au Luxembourg?

«Certains praticiens exagèrent et veulent à tout prix vendre une technique à des patients qui n'en ont pas besoin». Carlo Ahlborn, médecin-dentiste à Luxembourg-Ville et président du cercle des médecins-dentistes, ne mâche pas ses mots. Comme dans de nombreux pays en Europe et dans le monde, le Luxembourg n'échappe pas au phénomène des facettes dentaires. De plus en plus populaires chez les jeunes et sur les réseaux sociaux, ces prothèses évoluées nécessitent une préparation minutieuse avant d'être posées et ne sont pas sans risques pour les patients.