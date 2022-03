Les facteurs belges écrivent aux usagers

Jeudi, les Belges vont recevoir dans leur boîtes, une lettre des syndicats de La Poste chargée d’expliquer les «conséquences néfastes» de la libéralisation du marché postal européen.

Pour le moment et jusqu’en 2001, l’État peut encore réserver la distribution du petit courrier (lettres de moins de 50 grammes). Passée cette date, la concurrence devra être entière. Décision de Bruxelles. Qui bouleversera notamment La Poste belge et ses 36 000 agents soumis alors à la compétition avec d’autres sociétés.

Les syndicats veulent, par ce courrier, insister sur leur rôle de service public. «La concurrence ne nous fait pas peur pour autant que tous les acteurs soient soumis aux mêmes règles. Dans ce cas, la qualité du service rendu fera la différence et ce seront tous les usagers qui en bénéficieront», indique la lettre du front commun syndical.

Ils craignent un effondrement de leur situation et une Poste «à deux vitesses» notamment en ce qui concerne la couverture géographique du pays et la distribution dans les zones rurales jugées moins rentables. Et demandent des garanties sous peine d’«bain de sang social».

Un comité ministériel restreint doit étudier la question ce vendredi.