Les faillites de banques continuent aux Etats-Unis

Les faillites de banques continuent aux États-Unis

Il y a eu autant de faillites bancaires aux États-Unis

depuis le 1er janvier qu'en 2008.

Autant de faillites en trois mois et demi que sur toute l'année 2008. Le nombre de faillites de banques de dépôts aux États-Unis a déjà atteint 25 cette année, soit le même total que pour l’ensemble de 2008, avec la fermeture de deux petits établissements régionaux, a annoncé vendredi le Fonds de garantie des dépôts bancaires (FDIC).

Les deux dernières victimes sont Great Basin Bank of Nevada et American Sterling Bank. La première, une banque d’Elko, dans le Nevada, disposait de 270,9 millions de dollars d’actifs, dont une très grande partie (252,3 millions) seront repris par une concurrente, Nevada State Bank. Qui reprendra aussi ses 221,4 millions de dollars de dépôts et ses huit agences.