Au Luxembourg : Les faillites et liquidations n'ont pas explosé

LUXEMBOURG – Le nombre de faillites et de liquidations prononcées en janvier et février reste dans la ligne des chiffres recensés en 2021, note le Statec.

Près d’une entreprise en faillite sur 5 (19%) est classée dans la branche du commerce. Editpress/Julien Garroy

Le nombre de faillites prononcées en janvier 2022 (100) et février 2022 (96) reste relativement stable si on le compare aux 98 faillites prononcées en moyenne par mois en 2021, indique ce vendredi matin le Statec dans un communiqué. Un tiers des faillites de janvier et février 2022 concerne les sociétés holding et fonds de placement et près d’une entreprise en faillite sur 5 (19%) est classée dans la branche du commerce, précise l'institut luxembourgeois des statistiques.

Au cours des deux premiers mois de 2022, les tribunaux luxembourgeois ont par ailleurs prononcé la liquidation de 170 sociétés. Le nombre de liquidations de janvier 2022 (82) et février 2022 (88) est légèrement en dessous du nombre moyen de liquidations prononcées par mois en 2021 (92).

Un pic en 2020

Comme pour les faillites, les sociétés les plus impactées par les liquidations en janvier et février 2022 sont celles de type holding et les fonds de placement (63 liquidations ou 37% du total) et celles issues de la branche du commerce (35 liquidations ou près de 21% du total).

Après le pic enregistré en janvier 2020 et à un degré moindre en février 2020, le nombre de faillites et de liquidations semble donc avoir retrouvé son niveau d'avant-crise sanitaire. Le nombre de faillites prononcées pour les holding et fonds de placement (un tiers du total pour les deux premiers mois de l'année) est dans la lignée des années précédentes. «Ces sociétés sont souvent des sociétés écrans, avec peu d'employés, et sont plus faciles à clôturer», selon le Statec, joint par L'essentiel.