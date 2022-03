Après l'accident d'avion : Les familles viennent reconnaître les corps

Les proches des 96 personnes tuées dans l'accident d'avion du président polonais Lech Kaczynski en Russie ont commencé à identifier lundi à Moscou les corps des défunts.

Le corps du président Kaczysnki a été rapatrié dès dimanche à Varsovie. Ceux des 95 autres victimes, dont celui de la Première dame, se trouvent toujours à la morgue de Moscou où ils ont été transférés depuis le site de l'accident près de Smolensk (ouest). La Russie, dont les relations avec la Pologne étaient tendues ces dernières années, a décrété une journée de deuil national. À Moscou, les drapeaux nationaux et municipaux, munis de rubans noirs, ont été mis en berne lundi.

Télévisions et radios russes ont pour leur part annulé les émissions de divertissement et la publicité. Quelque 120 proches des défunts sont déjà arrivés à Moscou dans la nuit de dimanche à lundi. Une centaine d'autres sont attendus lundi, a indiqué le vice-maire de la capitale Piotr Birioukov, selon les images diffusées par la télévision russe.

Les premiers groupes de Polonais arrivaient dans la matinée à la morgue numéro 3 de Moscou pour y examiner les dépouilles de leurs proches. La police a bloqué la circulation dans tout le quartier entourant la morgue et barré l'accès aux journalistes, éloignés à plus de 200 mètres de l'entrée au bâtiment, où des médecins et des psychologues accueillaient les Polonais. L'identification risque de prendre «trois à quatre jours», a estimé M. Birioukov, la plupart des corps étant méconnaissables.