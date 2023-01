Classement : Les fans de Céline Dion furieux contre «Rolling Stone»

Les admirateurs de la star canadienne ne comprennent pas que le magazine n’ait pas cité la chanteuse dans son classement des 200 plus grands chanteurs de tous les temps.

Comme tous les classements, le dernier en date publié par Rolling Stone ne fait pas l’unanimité. Il faut dire que le magazine américain a décidé de publier rien de moins que la liste des 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Et forcément, certains n’y ont pas trouvé leur artiste favori(te). Les plus vindicatifs ont été les fans de Céline Dion, outrés que la star canadienne n’apparaisse pas dans un classement dans lequel figurent Ozzy Ozbourne, Jung Kook de BTS ou encore Carrie Underwood.

«Une raison de plus qui montre que ces listes stupides ne veulent rien dire», «Vraiment? La liste des plus grands chanteurs et Céline Dion n’y est pas?», «Céline Dion est la plus grande chanteuse de l’histoire de la musique! Rolling Stone n’a dû prendre en compte que les êtres humains, parce que cette capacité vocale n’est pas humaine», « Rolling Stone n’est pas du tout crédible. Comment peut-on mettre Michael Jackson à la 86e place et ne pas inclure Dionne Warwick et Céline Dion, mais y mettre Taylor Swift? Quelle blague», a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

La publication s’attendait à ce genre de commentaires et avait même pris les devants. «Avant que vous ne commenciez à regarder la liste et à la commenter, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une liste des plus grands chanteurs, pas des plus grandes voix (…) Ce qui nous importait le plus était l’originalité, l’influence, la profondeur du catalogue de l’artiste et l’étendue de son héritage musical», était-il écrit dans l’article accompagnant le classement. Un avertissement qui n’a visiblement pas été lu par tout le monde…

Les dix premiers du classement de «Rolling Stone»

