Événement : Les fans de mangas au Luxembourg: «On entre dans un autre univers»

«En entrant en convention avec nos costumes, on a l’impression de pénétrer dans un autre univers où on peut être nous-même», souriait hier à Luxexpo The Box, Madita, 19 ans. La Française flanquée de sa bande copains luxembourgeois faisait partie des plus de 6 000 visiteurs à avoir étrenné samedi et dimanche l’Anime Focal Expo, première grande convention au Grand-Duché spécialement consacrée aux mangas et animes.