Football: Le sosie parfait de Maradona aperçu en Ecosse

Diego Maradona est décédé le 25 novembre 2020 alors qu’il venait de fêter ses 60 ans. Mais, comme pour les stars éternelles, les fans ne veulent pas croire à sa disparition et le voient partout.

On en veut pour preuve cette interview de Liam Fox, entraîneur de Dundee United en Écosse, diffusée sur Sky Sports mardi. Ce ne sont pas les paroles du coach qui ont passionné le web, mais bien le joueur qui fait son jogging en arrière-plan.

La coupe de cheveux, le short court, les bas sur les chevilles et la démarche font penser à la star argentine. Il n’en fallait pas plus pour que les fans de la «Pelusa» soient convaincus de son retour, tel le messie. «Maradona est vivant, il se cache à Dundee», a écrit un internaute, alors qu’un autre lâchait: «Qui savait que Maradona était vivant et qu’il habitait à Dundee?»