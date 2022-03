Les fans de metal ont leur site

LUXEMBOURG - Si vous baignez dans l'univers rock du matin au soir, que vous ne vivez et respirez que pour cette musique, le site heavymetal.lu est fait pour vous.

De quelques centaines de fans sur Facebook, le site accueille actuellement en moyenne entre 80 et 90 000 visiteurs chaque mois, soit environ 1 000 fans tous les jours. Plus les adeptes de l'émission de radio diffusée le dimanche. Et quand Martial met l'accent sur les groupes cultes, l'audience explose. «Mon émission spéciale consacrée à Scorpions a réuni pas moins de 150 000 visiteurs, annonce le créateur du site. Mais pour parvenir à ce résultat, je ne suis plus seul. Je suis aidé par cinq autres personnes qui habitent au Luxembourg, en France, en Allemagne et aux États-Unis».